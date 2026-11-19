34-летняя пермячка из ревности подожгла своего избранника. Об этом сообщает пресс-служба Пермского краевого суда.

Преступление было совершено осенью прошлого года. Пара вместе распивала алкоголь у себя дома. В какой-то момент между возлюбленными началась ссора на фоне ревности.

«Молодая женщина схватила флакон этилового спирта, плеснула легковоспламеняющуюся жидкость на тело своего обидчика и, держа в руках зажигалку, чиркнула колесико», — говорится в сообщении.

Поняв, что произошло, женщина испугалась и стала тушить обидчика. Она укрыла его пледом и вызвала скорую помощь.

У жертвы ревнивицы диагностировали ожоги на 30% тела. На суде дама пыталась объяснить случившееся несчастным случаем, произошедшим по неосторожности.

Суд признал женщину виновной в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни, совершенном с особой жестокостью и мучениями для потерпевшего. Следующие 2,5 года она проведёт в колонии.