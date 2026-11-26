Суд огласил приговор 16-летней девушке, подтолкнувшей подростка из Прикамья к убийству, рассказали в пресс-службе СК РФ.

Речь идёт о юной жительнице Пскова. Девушка поддерживала идеи деструктивного молодёжного движения и в какой-то момент решила совершать убийства людей руками несовершеннолетних. В феврале 2026 года она через месседжер познакомилась с 13-летним мальчиком из Александровска Пермского края. В процессе переписки девушка начала принуждать подростка к убийству сверстников, давая конкретные советы и указания. 19 февраля школьник, находясь под её влиянием, несколько раз ударил ножом своего одноклассника на территории школы. Потерпевшего доставили в мед учреждение. К счастью, благодаря оперативной и грамотной помощи врачей его жизнь удалось спасти.

«Следователи СК РФ вместе с криминалистами ГУК, сотрудниками УФСБ по Пермскому краю и Центра по противодействию экстремизму МВД Прикамья установили личность злоумышленницы и задержали её в Пскове. Девушку заключили под стражу», - пояснили в СК РФ.

Следователи провели все необходимые обыски, в том числе по адресу проживания осужденной, изъяли телефоны и технику, провели 12 судебных экспертиз, допросили более 80 свидетелей.

Суд назначил девушке наказание в виде лишения свободы на 4,5 года. Отбывать своё срок осуждённая будет в воспитательной колонии.

Дело в отношении 13-летнего подростка решили прекратить, так как он ещё не достиг возраста привлечения к уголовной ответственности. Мальчика поместили в учебно-воспитательное учреждение закрытого типа.

Подробнее о случившемся сайт perm.aif.ru ранее рассказывал в отдельном материале.