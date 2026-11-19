Режим «Беспилотной опасности» объявили на территории Республики Татарстан утром 19 ноября, сообщает официальный канал республики.

Опасность распространяется сразу на несколько городов. Предупреждение действует для Альметьевска, Бугульмы, Елабуги, Заинска, Лениногорска, Набережных Челнов и Нижнекамска.

Кроме того, на фоне беспилотной опасности введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Меры затронули аэропорты Бугульмы, Казани и Нижнекамска.

В Прикамье особый режим не вводился.