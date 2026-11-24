Разговор о том, как выстраивают систему подготовки аграриев в Прикамье, шёл на панельной дискуссии «Кадры в АПК: от первого резюме до первого рабочего дня», которая состоялась во время работы выставки-форума «Образование и карьера» в Перми.

Экспертами выступили представители ведущих агропредприятий региона. Всего мероприятие объединило более 250 участников.

Они обсудили, как грамотно составить резюме для трудоустройства в АПК, какими качествами должен обладать идеальный кандидат, а также поделились опытом организации производственной практики и адаптации молодых сотрудников.

Главная цель встречи — помочь молодёжи сделать первые шаги в профессии, а работодателям — найти перспективные кадры и выстроить эффективное взаимодействие с будущими специалистами.

Ещё одно мероприятие, которое состоялось на площадке выставки-форума «Образование и карьера» — встреча министра агропромышленного комплекса Пермского края Анны Быковой со студентами «Школы фермера».

Анна Быкова рассказала будущим аграриям о ключевых перспективах развития отрасли в регионе. Отдельно участники встречи обсудили меры государственной поддержки, доступные сегодня в сельском хозяйстве.

Во время этого мероприятия также состоялось подписание дорожной карты между Минагро Прикамья и региональным филиалом Россельхозбанка. Документ закрепляет совместную работу по нескольким направлениям: содействие в реализации проектов на территории края и повышение инвестиционной привлекательности, поддержка малого и среднего бизнеса в АПК, а также мероприятия по повышению финансовой грамотности в отрасли.

В краевом Министерстве агропромышленного комплекса Пермского края отмечают, что сотрудничество министерства, банка и образовательной площадки формирует в Прикамье надёжную базу для подготовки нового поколения аграриев. Это важная задача в рамках федерального проекта «Кадры в АПК» национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности».

Добавим, что за четыре дня на выставке-форуме «Образование и карьера» побывали более 45 тысяч школьников, абитуриентов, студентов, родителей и педагогов. Событие объединило более 100 тематических мероприятий.