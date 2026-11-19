Победителей конкурса ГТО на Урале наградили пивом, сообщает JustMedia.ru.

В Екатеринбурге стартовал фестиваль «Я расту с ГТО!», спонсором которого выступила сеть магазинов разливного пива.

Во время церемонии открытия жюри подвели итоги конкурса видеоработ «ГТО‑Марафон: мужчины в деле!». Жители уральской столицы записывали ролики о своих тренировках.

Жюри выбрали три лучшие работы, авторов которых наградили за пропаганду здорового образа жизни пивом. За первое место — 10 литров, за второе — 7 литров и за третье — 5 литров.