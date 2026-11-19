Похолодание и мокрый снег ожидаются в Пермском крае 19 ноября, сообщает доктор географических наук Андрей Шихов в своём Telegram-канале.

По данным учёного, в четверг влияние на погоду в регионе начнёт оказывать обширный циклон с Балтики.

«Его холодный фронт протянется вплоть до Каспия, а перед ним начнётся вынос тепла. Однако на приземной температуре он пока скажется слабо», — объяснил Андрей Шихов.