Конфликт вокруг бывшего ведущего актёра Пермского Театра-Театра Марата Мударисова получил новое развитие — мужчину и его супругу перестали пускать в здание театра, сообщает 59.RU.

По словам Марата Мударисова, 18 ноября они с женой Кристиной пришли на встречу, однако на служебном входе им сообщили о запрете. Артист попытался выяснить причины у директора театра Егора Мухина, но тот не смог объяснить ситуацию.

Как отметил Мударисов, ранее руководство договаривалось с ним об участии в спектаклях «Любовь к трём апельсинам» и «Винил», поэтому запрет стал для него неожиданностью. По словам актёра, Удинцев даже пригрозил вывести его с охраной.

В пресс-службе Театра-Театра пояснили, что в учреждении действует Положение о пропускном режиме. С 23 октября супруги Мударисовы не являются сотрудниками театра, поэтому пройти через служебный вход они могут только по согласованию с директором по безопасности при предъявлении документа и в сопровождении работника.

В театре отметили, что с момента увольнения артист неоднократно нарушал эти правила. Поэтому Дмитрий Удинцев попросил охрану быть внимательнее. Записка, по словам представителей ТТ, была написана для передачи информации другой смене и не означает полный запрет на вход, а служит напоминанием о необходимости соблюдать установленный порядок.