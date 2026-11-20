Пермяков ждут тёплые, но дождливые выходные, сообщает Пермский ЦГМС.

Накануне ночью кировские метеорологи-любители опубликовали расчёты, согласно которым замерзающий дождь и гололёд должны были накрыть Пермский край. Однако Пермский ЦГМС дал совершенно иной прогноз, исключающий опасные явления.

По данным синоптиков, сегодня, 20 ноября, в краевой столице ожидается переменная облачность без существенных осадков. Температура воздуха утром составляет -1°С, днём она поднимется до +1°С, а к вечеру достигнет +2°С.

В субботу, 21 ноября, Прикамье накроет облачная погода. Ночью столбики термометров покажут +2°С, утром и днём также ожидается около +2°С, а вечером потеплеет до +3°С. В течение суток будет идти небольшой дождь, что полностью исключает вероятность гололёда.

В воскресенье, 22 ноября, погода продолжит теплеть. Ночью воздух прогреется до +3°С, утром — до +4°С. Днём температура поднимется до +4°С, вечером — до +3°С. Осадки в виде небольшого дождя сохранятся. Предупреждений об опасных метеорологических явлениях в регионе не объявлено.