Пермяки могут исполнить желания 244 детей из детдомов-интернатов, сообщает благотворительный фонд «Дедморозим».

Письма детей опубликованны на сайте организации. Их авторами стали воспитанники Осинского и Рудничного детских домов-интернатов. Там живут ребята с инвалидностью со всего региона, которые остались без попечения родителей. Многие из них не умеют писать, а некоторые — даже говорить. Выразить свои мечты на бумаге им помогли воспитатели и волонтёры.

Среди пожеланий встречаются говорящие книжки о животных, флешки с мультфильмом «Маша и Медведь» (0+), машинки на пульте управления, большие пистолеты с мыльными пузырями, куклы с кроватками, а также специальные сортеры и валики для удобного лежания.

Каждый желающий может примерить на себя роль Деда Мороза или Снегурочки. Для этого нужно зайти в раздел «Стань Дедом Морозом» на сайте, выбрать мечту и забронировать её. Исполненные подарки необходимо привезти в точку сбора 19 или 20 декабря. В этом году она будет работать на площадке ТРК «Планета».

Как отметила куратор затеи Ульяна Абашева, акция родилась еще в 2008 году. Для многих она стала первым шагом в волонтёрство или доброй семейной традицией. Это событие объединяет тех, кто верит в чудеса, и тех, кто готов их создавать.