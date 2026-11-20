Пермяки снова смогут улететь из краевой стоицы в Стамбул прямым рейсом, сообщаает авиакомпания «Победа».

Полётную программу расширяют сразу для двух регионов. Помимо Перми, прямые рейсы в Турцию станут доступны жителям Челябинска.

Из краевой столицы самолеты будут отправляться дважды в неделю — по средам и субботам. Из Челябинска рейсы запланированы на понедельники и пятницы.

Первый борт из Челябинска отправится в Стамбул 18 декабря, а из Перми — днём позже, 19 декабря. Продажа билетов на новые направления уже открыта.