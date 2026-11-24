Непогода в Перми заставила экипажи трёх пассажирских лайнеров изменить маршрут, следует из данных на онлайн-табло пермского аэропорта.

Так, рейс UJ 651 из Шарм-эль-Шейха, ДР 6511 из Москвы и FV 6581 из Санкт-Петербурга, следовавшие в Большое Савино, ушли на запасной аэродром в Екатеринбург.

По данным портала «Авиаметеоновости», в течение последних 100 минут метеоусловия в пермском аэропорту оцениваются как очень сложные, а состояние взлётно-посадочной полосы — как очень плохое. Проблемы авиасообщению принёс волновой циклон. Ночью он обрушил на юго-западные районы края сильные снегопады, а на Пермь — умеренные.

Как сообщили синоптики, больше всего осадков досталось Чайковскому — там выпало 12 мм (высота снежного покрова достигла 14 см). В Оханске зафиксировано 11 мм (11 см снега), в Ножовке — 9 мм, в Осе — 8 мм, в Верещагино — 7 мм. В самой Перми выпало 5 мм осадков, высота покрова составила 7 сантиметров. Из-за мокрого снега на проводах и деревьях образовалась тяжёлая наледь.