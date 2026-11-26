Театр «У Моста» вошёл в число номинантов Российской национальной театральной премии «Золотая маска» по итогам сезона 2025–2026 годов. Жюри высоко оценило спектакль «Тевье-молочник (Поминальная молитва)».

Постановка «Тевье-молочник» выдержана в строгой классической манере: это психологический театр без стилизаций и «модных» надстроек. Особую интонацию спектаклю придаёт еврейский юмор: он не отменяет боли, но помогает пережить её, не скатываясь в безнадёжность.

При этом действие остаётся светлым — с песнями и танцами, создающими ощущение внутренней силы и жизни вопреки обстоятельствам.

Режиссёр Сергей Федотов выстраивает спектакль как живое, дышащее пространство, где важны актёрская свобода и точность психологических нюансов. По словам создателей, «Тевье-молочник» во многом держится на импровизационной энергии: он одновременно смешной, парадоксальный и очень человечный, с теплотой рассказывающий о непростой судьбе еврейского мыслителя и молочника.

Художественный руководитель театра Сергей Федотов уверен, что классику не нужно осовременивать ради эффекта. Он подчёркивает, что не принимает постмодернистские решения в театре и считает главным верность первоисточнику, атмосферу эпохи и работу в традиции психологической школы. Именно такой подход, по мнению режиссёра, и привёл спектакль к признанию экспертного совета премии.

«Золотая маска» — ключевая национальная театральная награда России, существующая с 1993 года. В этом сезоне на премию поступило 760 заявок от 449 театров из 83 регионов. Для театра «У Моста» это уже четвёртое попадание в число номинантов.