Подробности гибели 16-летнего подростка на сборах рассказали в Министерстве образования и науки Пермского края сайту perm.aif.ru.

Речь об инциденте, который произошёл 24 ноября в посёлке Марковский Чайковского округа во время учебных сборов. 16-летний подросток потерял сознание по неизвестной причине в комнате отдыха. Юношу пытались спасти, но безуспешно.

Как пояснили в Министерстве образования и науки Пермского края, родители мальчика дали согласие на сборы. Подросток прошёл медкомиссию и имел группу здоровья, разрешающую физические нагрузки.

«Дети на сборы прибывают в сопровождении представителя школы. Представитель передает пакет документов и дожидается окончания осмотра медицинским работником детей и документов, подтверждающих допуск по состоянию здоровья», — рассказали в ведомстве.

Во время сборов мальчик не жаловался на здоровье и не обращался к медработнику. В день инцидента врач был с детьми на завтраке (за час до происшествия).