Учащиеся двух школ с углублённым изучением иностранных языков столицы Прикамья приступили к занятиям в обновлённых после капремонта помещениях.

В Перми после комплексного капремонта открылись школы № 65 в Кировском районе и № 153 в Орджоникидзевском районе.

Масштабные ремонтные работы на этих образовательных объектах проводились по национальному проекту «Молодёжь и дети» и при поддержке муниципальной программы «Доступное и качественное образование».

В администрации Перми рассказали, что в школе № 65 с углубленным изучением английского языка на улице Кировоградской, 53 подрядчик отремонтировал отмостку и фундаменты, провёл реконструкцию крыши и кровли, входной группы. Кроме того, в здании школы комплексно обновили стены и потолки, полы и двери. На первом этаже заменили окна.

В ходе капитального ремонта полностью обновили внутренние инженерные сети и слаботочные системы, включая систему оповещения в рамках гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.

После капитального ремонта в школе появились и новые планировочные решения: оборудован пост охраны, восстановлены санузлы на четвёртом этаже, а на первом этаже предусмотрели санузел для маломобильных групп населения.

Кроме того, в 2026 году в рамках государственной программы в школу поставлено оборудование: мебель для учебных кабинетов, столовой, коридоров, интерактивное, лабораторное, цифровое, спортивное, химическое и биологическое, система затемнения окон, школьные доски, проектор.

В школе № 153 с углубленным изучением иностранных языков на улице Валежной, 15 также привели в порядок фасад и цоколь, отремонтировали отмостку, входные группы. В здании провели внутренние отделочные работы. Этап замены прошли сети электроснабжения, водопровода и канализации, системы отопления и вентиляции.

Также в этом году школа в рамках государственной программы получила внутреннее оснащение: мебель, учебное оборудование в кабинеты химии, физики, интерактивное оборудование, системы затемнения окон, спортивное оборудование.

В результате дети получили возможность учиться в более комфортной, безопасной и современной образовательной среде.