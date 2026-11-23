Повешение проезда в общественном транспорте до 50 рублей утвердили власти Перми, сообщили в пресс-службе администрации сайту perm.aif.ru.

На заседании Пермской городской Думы депутаты утвердили изменения в методике формирования стоимости проезда в общественном транспорте. Изначально планировалось, что стоимость проезда в 2027 году повысится до 47 рублей, но ценообразование решили пересмотреть.

«Ежегодная корректировка стоимости проезда обусловлена необходимостью покрыть растущие расходы на содержание и развитие общественного транспорта. Тарифы были пересмотрены на основе данных о пассажиропотоке и фактической себестоимости перевозок», — объяснили в департаменте транспорта.

При этом методика расчёта льготных и гражданских проездных не изменится, они продолжат предоставлять соразмерную скидку относительно стоимости разовой поездки.

Стоимость гражданского безлимитного проездного:

на сутки — 235 рублей;

на 15 дней — 2250 рублей;

на месяц — 2975 рублей;

на квартал — 8400 рублей;

на год — 22750 рублей.

Стоимость гражданского безлимитного проездного:

на 40 поездок в месяц — 1900 рублей.

Стоимость льготного безлимитного проездного:

на 15 дней — 1050;

на месяц — 1500.

Стоимость льготного проездного для учащихся 5-11 классов:

безлимит на месяц — 1050 рублей;

безлимит на 90 дней — 2700 рублей;

на 30 поездок — 1050 рублей.