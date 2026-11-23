Повешение проезда в общественном транспорте до 50 рублей утвердили власти Перми, сообщили в пресс-службе администрации сайту perm.aif.ru.
На заседании Пермской городской Думы депутаты утвердили изменения в методике формирования стоимости проезда в общественном транспорте. Изначально планировалось, что стоимость проезда в 2027 году повысится до 47 рублей, но ценообразование решили пересмотреть.
«Ежегодная корректировка стоимости проезда обусловлена необходимостью покрыть растущие расходы на содержание и развитие общественного транспорта. Тарифы были пересмотрены на основе данных о пассажиропотоке и фактической себестоимости перевозок», — объяснили в департаменте транспорта.
При этом методика расчёта льготных и гражданских проездных не изменится, они продолжат предоставлять соразмерную скидку относительно стоимости разовой поездки.
Стоимость гражданского безлимитного проездного:
- на сутки — 235 рублей;
- на 15 дней — 2250 рублей;
- на месяц — 2975 рублей;
- на квартал — 8400 рублей;
- на год — 22750 рублей.
Стоимость гражданского безлимитного проездного:
- на 40 поездок в месяц — 1900 рублей.
Стоимость льготного безлимитного проездного:
- на 15 дней — 1050;
- на месяц — 1500.
Стоимость льготного проездного для учащихся 5-11 классов:
- безлимит на месяц — 1050 рублей;
- безлимит на 90 дней — 2700 рублей;
- на 30 поездок — 1050 рублей.
Также льготные проездные доступны для студентов, пенсионеров и членов малоимущих многодетных семей.