Атаку вражеских БПЛА на Пермский край отражают силы ПВО, сообщает региональный Минтербез.

23 ноября в Перми ввели режимы «Беспилотная опасность» и «Ковёр». В городе зазвучали сирены, и включилось голосовое оповещение. Также жители сообщали, что слышали в небе хлопки.

В Министерстве территориальной безопасности пояснили, что в небе над регионом силы ПВО отражают атаку вражеских беспилотников.