Атаку вражеских БПЛА на Пермский край отражают силы ПВО, сообщает региональный Минтербез.
23 ноября в Перми ввели режимы «Беспилотная опасность» и «Ковёр». В городе зазвучали сирены, и включилось голосовое оповещение. Также жители сообщали, что слышали в небе хлопки.
В Министерстве территориальной безопасности пояснили, что в небе над регионом силы ПВО отражают атаку вражеских беспилотников.
«Не приближайтесь к обломкам беспилотников. Не снимайте и не выкладывайте в соцсети работу ПВО: так вы помогаете врагу. Телефон вызова экстренных служб — 112», — напомнили в ведомстве.