Поезд Деда Мороза прибыл на станцию Пермь II, сообщает корреспондент сайта perm.aif.ru.

Праздничный состав простоит тут до 19:30. На протяжении всего дня на перроне будут работать аниматоры, развлекая гостей праздничной программой.

Тем, кто хочет попасть внутрь, предлагается платный билет. Программа включает квест или кукольное представление в вагоне, чаепитие, общение с Дедом Морозом и вручение сладкого подарка. Стоимость входа стартует от 3000 рублей, а билеты оформляются строго на ребёнка по именам. Купить их можно на сайте РЖД.

Свободно посетить сказочный состав также смогут все желающие. Гости могут заглянуть в вагон-ресторан, где подают блюда северной кухни, или отправиться в сувенирный вагон, чтобы сделать фотографию на память с главным волшебником. Полное расписание развлечений доступно на сайте поезда.