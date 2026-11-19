12-летняя Анжелика Кулябина пропала без вести в Перми, сообщает портал 59.ru.

Девочка убежала от мамы 18 ноября, когда женщина хотела проводить дочь в школу.

«Я увидела по геопозиции, что она не в школе, пошла к этому месту и увидела её со знакомым мальчиком. Повела её в школу, а она по пути, в районе улицы Льва Шатрова убежала от меня», — рассказала мама девочки.

К поиску подключилась полиция. Телефон у школьницы не отвечает со вчерашнего дня.

Приметы: рост 158 см, худощавое телосложение, серые глаза, чёрные волосы. Пирсинг в виде колечка в носу. Была одета в тёмно-синюю короткую объёмную куртку с мехом на капюшоне и чёрные джинсы клёш.

Всех, кто знает, где находится Анжелика, просят сообщать в полицию.