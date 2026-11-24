Занятия приостановили в классах школ и в группах в детсадах из-за роста заболеваемости ОРВИ в Пермском крае.

В региональном управлении Роспотребнадзора сообщили, что с 16 по 22 ноября количество заболевших ОРВИ выросло на 8,8% по сравнению с предыдущей неделей. В общей сложности врачи зарегистрировали 13281 случай заболевания. Эпидемический порог не превышен. Сейчас среди больных с симптомами ОРВИ циркулируют, в основном, риновирусы, аденовирусы и вирусы парагриппа.

Из-за роста заболеваемости занятия приостановили в 77-и группах в 46 детсадах и в 134 классах в 65-ти школах.

Карантин объявляют, когда доля заболевших учеников достигает или превышает 20%. Учитываются только случаи, подтверждённые справкой или больничным.