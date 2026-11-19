Употребление фруктов на ночь способно затормозить похудение из-за высокого содержания природного сахара — фруктозы, сообщает NEWS.ru.

Диетолог Марият Мухина объяснила изданию биохимический механизм этого процесса. В отличие от глюкозы, которая питает клетки напрямую или откладывается в виде гликогена, фруктоза почти полностью метаболизируется в печени. При избытке этот сахар активно преобразуется в жирные кислоты, которые затем депонируются в жировой ткани, способствуя набору массы и нарушению обмена веществ.

«Кроме того, фрукты с высоким гликемическим индексом вызывают резкий скачок сахара в крови. Чтобы его компенсировать, организм вынужден вырабатывать большое количество инсулина, что приводит к последующему резкому падению уровня глюкозы», – пояснила диетолог.