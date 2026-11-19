Употребление фруктов на ночь способно затормозить похудение из-за высокого содержания природного сахара — фруктозы, сообщает NEWS.ru.
Диетолог Марият Мухина объяснила изданию биохимический механизм этого процесса. В отличие от глюкозы, которая питает клетки напрямую или откладывается в виде гликогена, фруктоза почти полностью метаболизируется в печени. При избытке этот сахар активно преобразуется в жирные кислоты, которые затем депонируются в жировой ткани, способствуя набору массы и нарушению обмена веществ.
«Кроме того, фрукты с высоким гликемическим индексом вызывают резкий скачок сахара в крови. Чтобы его компенсировать, организм вынужден вырабатывать большое количество инсулина, что приводит к последующему резкому падению уровня глюкозы», – пояснила диетолог.
Третья проблема носит пищеварительный характер. Если съесть фрукты сразу после плотного, насыщенного белками и жирами ужина, возникает биохимический конфликт. Лёгкие плоды перевариваются быстрее тяжёлой пищи и застревают в желудке. Это провоцирует повышение кислотности и процессы брожения, вызывая вздутие, физический дискомфорт и бессонницу. Недостаток сна, в свою очередь, нарушает гормональный фон, что косвенно блокирует процесс снижения веса. В результате формируется замкнутый круг, подытожила Мухина.