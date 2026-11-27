Новые нормы по продаже табака и продукции с никотином начнут действовать в Пермском крае с марта 2027 года. Об этом сообщает законодательное собрание региона.

Накануне депутаты заксобрания во втором чтении поддержали инициативу губернатора Дмитрия Махонина об ограничении мест реализации табачной и никотиносодержащей продукции. Новые правила станут действовать поэтапно.

С 1 марта 2027 года купить такие товары будет нельзя в ряде мест. В их числе — здания и помещения, принадлежащие организациям отдыха детей и их оздоровления.

Также запрет коснётся мест проведения официальных спортивных соревнований (на время их проведения), помещений организаций социального обслуживания и территорий зон отдыха у воды, включая пляжи. Кроме того, продажу запретят в культовых зданиях и сооружениях, предназначенных для богослужений и религиозных мероприятий и используемых религиозными организациями.

Отдельная норма касается минимальной площади торгового объекта для розничной продажи подобной продукции. Её площадь должна составлять не менее 10 квадратных метров. Однако эта поправка вступит в силу лишь в 2028 году.