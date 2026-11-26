Пермячке в городской клинической больнице имени Гринберга была оказана экстренная медицинская помощь, но госпитализации она отказалась, рассказали сайту perm.aif.ru в Министерстве здравоохранения Пермского края.

В пресс-службе медучреждения сайту perm.aif.ru также уточнили, что при поступлении пациентке была проведена консультация всех необходимых профильных специалистов.

«Её состояние оценивалось как стабильное, удовлетворительное. Её забрали родственники», —добавили в больнице.

Речь идёт о девушке, которую спас бывший депутат Краснокамской городской думы, генеральный директор ООО «Институт промышленного строительства» Николай Скрипников. 25 ноября, около восьми утра он ехал на работу и на остановке в микрорайоне Пролетарский он заметил девушку — в одной футболке и босиком.

Мужчина остановил машину, взял девушку на руки и отнёс в салон. На помощь пришли другие водители —они помогли открыть двери. Пострадавшая сильно окоченела и почти не подавала признаков жизни: держались лишь слабое дыхание и реакция зрачков на свет.

По дороге к больнице мужчина остановил машину скорой помощи и объяснил медикам ситуацию. И только когда девушку начали перекладывать в скорую, стало видно: она в крови.