Быстрая утомляемость может указывать на проблемы со щитовидной железой, сообщает NEWS.ru со ссылкой на врача — эндокринолога-диетолога Юлию Верзину.

Среди других симптомов — выпадение волос, зябкость и запоры.

Заболевания щитовидной железы порой текут без явных признаков, а многие их проявления неспецифичны — то есть встречаются и при других недугах. При гипотиреозе могут беспокоить повышенная утомляемость, сонливость, сухость кожи, выпадение волос, зябкость, запоры, умеренная прибавка в весе и сбои менструального цикла. Но те же сигналы бывают и при дефиците железа, депрессии или простом переутомлении, — предупредила Верзина.