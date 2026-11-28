Неизвестный напал на девушку в подъезде в Перми.

Камера домофона засняла инцидент, кадры опубликовали в группе «ЧП Пермь» в соцсети «ВКонтакте».

Нападение случилось вечером 27 ноября в многоквартирном доме, расположенном на Парковом проспекте, 5. На кадрах видно, как девушка вошла в подъезд — сразу за ней последовал мужчина. Вскоре в кадре раздались крики жительницы: она звала на помощь. После этого злоумышленник выбежал из дома и скрылся с места происшествия.

Сообщается, что в подъезде мужчина закрыл рот девушке рукой и начал угрожать расправой.

Сайт perm.aif.ru направил запрос в полицию, чтобы узнать детали произошедшего. Сайт perm.aif.ru продолжит следить за ситуацией.

Напомним, 24 ноября в соседней с Пермским краем Удмуртии произошёл похожий случай. Мужчина напал на проходящую мимо школьницу и попытался затащить в подъезд. Девочка закричала и отбилась от нападавшего.