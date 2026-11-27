18-летняя студентка колледжа признана виновной за нападение на школу с ножом, сообщает СУ СК РФ по Пермскому краю.

По версии следствия, вечером 3 апреля девушка, взяв с собой кухонный нож, пришла в одну из школ Губахи. Там она дважды ударила ножом в спину сотрудницу учебного заведения, после чего демонстративно повредила предметы интерьера.

Вскоре студентку задержали. На время следствия суд избрал ей меру пресечения в виде заключения под стражу. В итоге девушку признали виновной по статье «Хулиганство с применением насилия к гражданам, с применением предмета, используемого в качестве оружия» (ч. 2 ст. 213 УК РФ).

«Приговором суда виновной назначено наказание в виде лишения свободы сроком 2 года 6 месяцев с отбыванием в колонии общего режима», — рассказали в краевом Следственном комитете.