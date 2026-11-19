46-летний житель села Частые выплатил штраф за призывы к терроризму после вмешательства судебных приставов. Об этом сообщили в пресс-службе ГУФССП России по региону.

Суд установил, что прикамец публиковал в сети сообщения с оправданием террористической деятельности. Его приговорили к штрафу в размере 350 тысяч рублей, а также запретили заниматься администрированием сайтов и каналов в сети.

Несмотря на решение суда, мужчина не торопился оплачивать штраф. Тогда должника уведомили о том, что ему могут заменить наказание при неуплате штрафа в течение 60 дней. Осужденный, не желая усугублять своё правовое положение, перевёл необходимую сумму.

Деньги перечислены в доход государства.

Напомним, ранее житель Прикамья дважды выстрелил в кабину автомобиля обидевшего его знакомого. Его приговорили к обязательным работам и штрафу.