На конференции AI Journey Александр Ведяхин, первый заместитель председателя правления Сбербанка, обозначил ключевую цель AI Alliance Network — сформировать общую площадку, где страны БРИКС+ и их партнёры смогут делиться практиками внедрения искусственного интеллекта.
Особое внимание в рамках мероприятия планируется уделить согласованию стандартов и выработке регуляторных подходов: именно они станут фундаментом для технологического взаимодействия и встраивания решений в общие контуры рынков.
По словам Александра Ведяхина, российские ИИ‑продукты имеют значительный экспортный потенциал на рынках БРИКС — этому способствуют растущий интерес к технологиям и усиление кооперации государств в сфере цифровизации и ИИ.
«Мы видим, как разные страны разрабатывают и внедряют суверенные ИИ-модели, чтобы минимизировать влияние извне. Россия тоже совершенствует наработки в этой области, формирует свой национальный контур развития генеративного ИИ, чтобы обеспечить технологическую независимость. Однако технологический суверенитет какой-либо страны не означает её изоляции от дружественных иностранных государств. Мы в России смогли создать собственный ИИ-стек, опираясь в том числе на лучшие мировые практики», — заявил Александр Ведяхин.