На конференции AI Journey Александр Ведяхин, первый заместитель председателя правления Сбербанка, обозначил ключевую цель AI Alliance Network — сформировать общую площадку, где страны БРИКС+ и их партнёры смогут делиться практиками внедрения искусственного интеллекта.

Особое внимание в рамках мероприятия планируется уделить согласованию стандартов и выработке регуляторных подходов: именно они станут фундаментом для технологического взаимодействия и встраивания решений в общие контуры рынков.

По словам Александра Ведяхина, российские ИИ‑продукты имеют значительный экспортный потенциал на рынках БРИКС — этому способствуют растущий интерес к технологиям и усиление кооперации государств в сфере цифровизации и ИИ.