Причины проблем с извинениями у некоторых людей назвала психолог Юлия Бузынникова, сообщает NEWS.ru.

По словам эксперта, тяжело извиняться людям с низкой самооценкой, потому что они воспринимают этот процесс ударом по личности. Иногда такой паттерн поведения закладывается ещё в детстве, если родители не умели признавать свои ошибки.

«Обида возникла, разговор зашел в тупик, а вместо признания неправоты человек шутит, защищается или переводит стрелки. Чем настойчивее вы ждете извинения, тем сильнее он закрывается. Это похоже на равнодушие, но чаще мешают стыд, страх потерять лицо или убеждение, что извиниться — значит, проиграть», — объяснила психолог.