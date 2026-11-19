Курьеры на электротранспорте с начала 2026 года попадали в ДТП 13 раз, рассказали в ГУ МВД России по Пермскому краю сайту perm.aif.ru.

Статистику по авариям с участием курьеров начали вести в 2025 году, когда в автоматизированную информационную систему внесли характеристику «курьер». За первый год было зарегистрировано 7 ДТП с участием работников службы доставки, в которых пострадали 7 человек.

В 2026 году происшествий стало больше. За 10 месяцев курьеры попадали в ДТП 13 раз. При этом в авариях пострадали 13 человек, ещё один — погиб.

Также в Госавтоинспекции отметили, что в 9 случаях, в том числе и со смертельным исходом, причиной ДТП стали нарушения ПДД со стороны курьеров.

«Наиболее частыми нарушениями стали: нарушение требований сигналов светофора, неправильный выбор дистанции, несоответствие скорости конкретным условиям движения», — уточнили в ГАИ.