Энергетики требуют подвинуть здание в центре Перми на три метра, сообщает V-kurse.ru.

Пермский филиал ПАО «Т Плюс» обратился в суд с иском к владельцу двухэтажного торгового центра на Луначарского, 94а, который расположен рядом с «Универсамом». Оказалось, что здание стоит в пределах охранной зоны тепловой сети.

В своём иске энергетики требуют вынести здание за пределы зоны — «трёх метров в каждую сторону, считая от края строительных конструкций тепловых сетей». Следующее заседание по делу назначено на начало декабря.

В торговом центре располагается магазин зоотоваров «Мой зверь», который занимает почти весь первый этаж. Арендатор уже сообщил, что планирует покинуть здание.