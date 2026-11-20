Заставки в стиле популярной видеоигры появились на медиаэкранах в Перми, сообщает портал V-kurse.ru.

Неоновые изображения в стиле GTA 6 заметили сразу на нескольких городских конструкциях. На них — знаковые места города, такие как Башня смерти и стела «Пермь» и подпись «Добро пожаловать в Пермь-сити», что отсылает к вымышленному городу Vice City.

Акция приурочена к выходу шестой части популярной видеоигры в жанре приключенческого боевика. Фанаты ждали её 13 лет. В новой части игроков ждёт открытый мир и свобода действий.