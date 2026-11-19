Пункт обогрева для людей в ситуации бездомности вновь открыли в Перми, сообщает «Вести Пермь».

В 2026 году пункт обогрева «Уют», который организует центр «Территория добра» расположился на новом месте по адресу: ул. Карпинского, 121. Волонтёры установили большую обогреваемую палатку. Люди без документов могут прийти в пункт за горячим питанием, тёплыми вещами, помощью и поддержкой. Внутри есть несколько кроватей, печка и телевизор.

Для соблюдения порядка в пункте обогрева круглосуточно дежурят волонтёры «Территории добра», а также установлена камера видеонаблюдения.

Палатка будет работать до марта 2027 года, пока на улице не потеплеет.