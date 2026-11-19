Приглашения на награждения от мошенников начали получать жители Пермского края, сообщили в краевом правительстве.

Злоумышленники представляются сотрудниками органов власти и организаторами мероприятия. При этом они используют несколько форм обмана.

В первом случае человек получает сообщение в мессенджере. Его просят передать персональные данные якобы для оформления приглашения, а затем получают код из СМС для доступа к «Госуслугам».

Во втором случае мошенники звонят жертве и приглашают на награждение. Они называют реально существующий адрес, дату и время, организацию и даже номер кабинет и фамилию сотрудника. По прибытии на место человека просят позвонить по указанному номеру, а затем просят сообщить код из СМС якобы для оформления пропуска.

«Для защиты от мошенников важно не сообщать посторонним персональные данные, пароли и коды подтверждения из СМС, даже если собеседник представляется сотрудником органов власти. Также не следует переходить по подозрительным ссылкам и передавать сведения для входа на портал „Госуслуги“», — напомнили в Минтербезе.