Работы по переключению магистрального водовода проходят в Чусовском округе Пермского края, сообщает местная администрация в своих соцсетях.

В связи этим подача холодной воды полностью прекращена. Плановое отключение действует с 08:00 19 ноября до 08:00 20 ноября. Без водоснабжения остались как жилой фонд, так и социальные объекты, куда также прекращена подача горячей воды.

В список отключённых территорий вошли Старый и Новый город, микрорайоны Лисики, Болото и Новый Южный, село Верхнее Калино и деревня Саламатово. А также посёлок Лямино, посёлок Совхозный и посёлок Металлургов (переулки Алтайский и Ангарский, улицы Бессемеровская и Высотная, переулки Енисейский и Камский, улицы Лысьвенская, Новая, Пермская, Ползунова и Севастопольская, пер. Сибирский, улицы Тургенева, Ферросплавов и Толбухина).

Кроме того, посёлок Чунжино (до железнодорожного моста): ул. Береговая (до дома №8), пер. Вашкурский, улицы Гастелло, Глинки, Ермакова, Заозерная, Крымская, Лукоянова, пер. Невский, улицы Советская и Чкалова.

Коммунальные службы проводят ремонт в будние дни, чтобы снизить дискомфорт для населения. Власти округа приносят извинения за временные трудности, подчёркивая, что переключение необходимо для повышения надёжности сетей.

Ранее сайт perm.aif.ru сообщал о том, что в Краснокамске 16 ноября отключили воду из-за аварии на сетях водоснабжения.