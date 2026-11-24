Жителя Большесосновского муниципального округа осудили за избиение падчерицы.

В Большесосновском районном суде рассказали, что мужчина избил 11-летнюю девочку. Причиной нападения на ребёнка стали неубранные игрушки. Суд принял во внимание, что в результате действий отчима девочка перенесла физические и нравственные страдания и признал его виновным в избиении несовершеннолетней.

Жителя округа приговорили к году исправительных работ с удержанием из заработной платы 5% в доход государства. Кроме того, с него в пользу девочки взыскали компенсацию морального вреда.

Напомним, ранее сообщалось, что группа мужчин напала на подростков с инвалидностью в Екатеринбурге. Ребят жестоко избили в районе остановочного комплекса.