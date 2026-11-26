Житель Прикамья может лишиться Porsche Cayenne из-за долгов прежнего владельца — всё потому, что не успел вовремя поставить машину на учёт, сообщает пресс-служба ГУФССП России по Пермскому краю.

В отделении судебных приставов по Добрянке — несколько исполнительных производств против местного жителя: 50 неоплаченных штрафов ГИБДД на сумму больше 120 тысяч рублей, долг по налогам в 300 тысяч и свыше 50 тысяч рублей исполнительского сбора. Добровольно обязательства мужчина не исполнял.

Судебный пристав запросил данные в регистрирующих органах и выяснил: должник — собственник Porsche Cayenne 2003 года выпуска. На иномарку установили запрет на регистрационные действия и объявили её в розыск.

Во время совместного рейда с ГИБДД машину нашли и задержали. Проверка документов показала: за рулём — новый собственник по договору купли-продажи от 2024 года. Вот только сразу на своё имя он автомобиль не зарегистрировал, а позже на него уже легло обременение.