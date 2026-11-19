Жителя села Серга в Кунгурском округе, который пропал после прогулки с собаками, ищут вторые сутки, об этом сообщает «КП-Пермь».

70-летний пенсионер, недавно перенёсший операцию на сердце, ушёл из дома около трёх часов дня 17 ноября в сопровождении дворняжки и полуторагодовалой восточноевропейской овчарки. Обычно он гулял в живописных окрестностях — либо у островов на реке Сылва, либо на поляне возле местного погоста.

Тревогу родственники забили в тот же день: спустя несколько часов домой прибежала одна из собак. Животное было мокрым и напуганным. К вечеру на поиски вышли полицейские и спасатели. Сначала они прочесали местность возле островов, задержавшись до четырёх утра, но следов мужчины не обнаружили. На следующий день поиски переместились на поляну у погоста. Спасатели действовали с осторожностью, так как неподалёку находится деревня, где, по словам местных, обитает медведица с детёнышами.

Кроме того, в день исчезновения, около шести вечера, жительница села слышала громкий рык, а затем крики «Помогите». Звуки доносились со стороны реки и постепенно отдалялись. Спасатели выдвинулись в сторону улицы Молодёжной и начали прочёсывать берег. Вскоре у водокачки один из полицейских заметил медведя, который дважды показался из чащи и скрылся в лесу.

Из-за угрозы нападения хищника поиски приостановили. Идти в лес без опытных охотников, несмотря на наличие оружия у полиции, слишком опасно.

Тем временем 18 ноября вернулась и вторая собака. По словам очевидцев, животное находилось в сильном стрессе и не подпускало к себе людей. Кто мог напугать крупную овчарку — неизвестно. Следов борьбы или медвежьих отпечатков возле места пропажи найти не удалось. Первая собака была мокрой, словно падала в реку, однако у воды спасатели также не обнаружили никаких следов.