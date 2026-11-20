Алёшенька станет главным героем компьютерной игры, сообщает chel.kp.ru.

Разработкой виртуального приключения занимается основатель «Алёшенька феста» Марат Гиндуллин. Фрагменты будущего проекта и подробности его создания он представил на прошедшем фестивале.

По словам организаторов, игру планируют отправить на все крупные компьютерные конкурсы, а 2027 год должен стать прорывом для инди-разработчиков. Автор проекта с иронией отмечает, что ради знакомства со знаменитым Алёшенькой выходные возьмут не только в Америке, но и во всей галактике.

Любители аномальных явлений часто связывают историю кыштымского карлика с легендами о загадочной Молёбской зоне, которая находится в Пермском крае. Уфологи предполагали, что Алёшенька мог быть выходцем из так называемого Молёбского треугольника. В честь этого персонажа в селе Молёбка даже установили полутораметровый памятник из сосны.