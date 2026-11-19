Волонтёры поискового отряда «Прикамье. Поиск» сообщили о прекращении поисков Людмилы Михайловны У., пропавшей без вести в Пермском крае. О гибели женщины стало известно спустя восемь дней после её исчезновения.

71-летняя пенсионерка ушла из дома в посёлке Юго-Камский 11 ноября и не вернулась. Родственники забили тревогу и обратились за помощью к волонтёрам. 18 ноября в социальных сетях и СМИ появились ориентировки на женщину.

В четверг, 19 ноября 2026 года, стало известно, что Людмилу Михайловну нашли погибшей. Обстоятельства смерти женщины в настоящее время не разглашаются. Поисковые мероприятия были прекращены.

Напомним, в Перми полиция до сих пор ищет 12-летнюю школьницу, которая ушла из дома и не вернулась. Телефон девочки не отвечает.