Квартет «Каравай» выступит в Органном зале Пермской краевой филармонии с программой «The Beatles: Пусть будет так!» (6+), посвящённой музыке знаменитой ливерпульской четвёрки.

«20 ноября на сцене Органного зала „Каравай“ вместе с Павлом Стародубцевым (рояль) и Ксенией Длужневской (ударные) будет играть Битлз. Когда-то на фестивале в Ливерпуле англичане окрестили наш ансамбль не иначе как „Балалайка -Битлз“. Почему? Разобраться в этом нам с вами предстоит на концерте в Перми», — говорит в видеосообщении в своих соцсетях художественный руководитель квартета «Каравай», заслуженный артист России Олег Згогурин.

Международный фестиваль International Beatleweek ежегодно проходит в Ливерпуле, родном городе легендарной группы. Он продолжается в течение недели и объединяет трибьют-группы со всего мира, поклонников The Beatles и всех, кто ценит их творчество.

«Каравай» был единственным российским коллективом, приглашённым на этот престижный фестиваль. После выступления пермяков слушатели не скрывали восхищения: «Поразительно, потрясающе, изумительно!» И даже создали фан-клуб, чтобы не пропускать в дальнейшем концерты «Каравая».

Солисты ансамбля «Каравай» играют на народных инструментах: два человека — на домрах, два — на балалайках. Они уверены, что эти инструменты имеют удивительную историю, демократичны, изысканны и очень современны.