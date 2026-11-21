Известный актёр, заслуженный артист РФ Владимир Устинов умер в возрасте 84 лет. О кончине артиста сообщил Рязанский ТЮЗ.

Владимир Петрович родился в Пермском крае, сценический путь он начинал в театре родного региона. Позже он переехал в Рязань и многие годы служил в Рязанском театре юного зрителя.

«Он был правдив во всех своих ролях. За 50 с лишним лет их было более 80: разнохарактерных, играл с одинаковым азартом и зверей, и царей, и для детей, и для взрослых. Ярко, ёмко и очень достоверно», — говорится в некрологе.

Причиной смерти артиста стала продолжительная болезнь.

Под публикацией о смерти Устинова появились десятки откликов от зрителей и коллег. Артиста называют легендой, светлым и тёплым человеком, выражают соболезнования его семье.

О дате и месте похорон не сообщается.

Напомним, ранее бывший актёр Театра-Театра Марат Мударисов пожаловался на то, что ему запретили входить в культурное учреждение. При этом между ним и руководством была договорённость об участии бывшего сотрудника ещё в нескольких спектаклях.