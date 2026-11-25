Банк России предупредил жителей Прикамья о рисках, связанных с проектами LumenX и Black Sea Club, в деятельности которых выявлены признаки финансовых пирамид, сообщает пресс-служба Отделения Пермь Уральского ГУ Банка России.

Информация о них внесена в предупредительный список регулятора. Организаторы распространяют в телеграм-каналах сведения о несуществующих инвестиционных ИИ-платформах и убеждают вложить деньги, обещая быстрый рост капитала от торговли на криптовалютном рынке.

LumenX позиционируется как автоматизированная инвестиционная платформа на основе искусственного интеллекта, которая якобы проводит торговые операции на криптовалютном рынке за счёт средств, вложенных инвесторами.

Black Sea Club — новый скам-проект тех же организаторов, которые активно зазывают туда новых участников. Переименование схемы объясняется якобы «сменой держателя токена» для компенсации потерь.