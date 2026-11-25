Оба пострадавших во время массированного налёта беспилотников на Пермский край 23 ноября находятся в удовлетворительном состоянии, сообщили корреспонденту perm.aif.ru в Министерстве здравоохранения региона.

Они оба находятся на лечении в стационаре, добавили в ведомстве.

Напомним, в этом день в утренних сводках власти сообщали о повреждении одного предприятия без пострадавших, однако после отражения атаки картина оказалась серьёзнее. Как уточнил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, всего над территорией Прикамья расчеты ПВО и мобильные огневые группы сбили 56 беспилотников.

По информации главы региона, повреждения получили сразу несколько объектов на промышленных площадках, однако угрозы химического заражения удалось избежать. При этом налёт привел к трагическим последствиям для людей.

«По предварительной информации, есть погибший. Еще два человека получили лёгкие осколочные ранения, им оказывается вся необходимая медицинская помощь», — написал тогда Дмитрий Махонин.