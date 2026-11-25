Полиция проверяет обстоятельства инцидента, произошедшего в автобусе №10 в Перми, пишет портал 59.ru. По данным издания, в общественном транспорте девушку укололи иглой.

Как рассказала подруга пострадавшей, девушка почувствовала укол в ногу и, обернувшись, заметила удаляющуюся фигуру, похожую на пожилую женщину. На утро нога распухла, место прокола болело и чесалось, а также стало гноиться.

Пассажирка отправилась в краевой СПИД-центр. Там ей назначили курс препаратов для постконтактной профилактики ВИЧ и взяли анализы на ВИЧ и гепатиты. Первые результаты оказались отрицательными, однако через три месяца девушке предстоит сдать кровь повторно — инкубационный период этих заболеваний может растягиваться на недели.

В полиции зарегистрирован материал проверки, правоохранители выясняют все обстоятельства. Пока неизвестно, была ли игла одноразовой, что находилось в шприце и какие мотивы были у неизвестной.

Отметим, что ранее аналогичный случай произошёл в Екатеринбурге. 6 ноября пассажирка троллейбуса также сообщила об уколе острым предметом от неизвестной женщины.