Более 55 тысяч бизнесменов стали партнёрами Волго-Вятского банка Сбербанка с января по сентябрь 2026 года.

За девять месяцев текущего года число предпринимателей, которые регистрируют бизнес и открывают расчётные счета в банке, увеличилось более чем на 10% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

Наибольший прирост регистраций предпринимателей зафиксирован в Республике Марий Эл (+23%), а также в Чувашской Республике и Республике Мордовия (по +13%).

Лидирующими сферами среди вновь созданного бизнеса стали розничная торговля, а также транспортировка и хранение.

«Наша задача — стать надёжным партнёром на всех этапах развития: от регистрации дела до его масштабирования. Сегодня мы не просто финансируем, но и предоставляем удобные цифровые сервисы, делимся экспертизой, поддерживаем предпринимателей, а также регулярно проводим образовательные проекты. За каждым бизнесом стоят люди, поэтому для нас важно, чтобы каждый из 55 тысяч новых предпринимателей чувствовал нашу поддержку и мог полностью сосредоточиться на развитии своего дела», — отметил заместитель председателя Волго-Вятского банка Сбербанка Сергей Алимов.