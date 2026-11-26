Сразу два крупных ДТП с пострадавшими и погибшими произошли 24 ноября в Добрянском округе. Об этом сообщает Пермская краевая служба спасения.

Днём в ведомство поступило сообщение о столкновении двух автомобилей у деревни Мозярово. По прибытии спасатели с помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента извлекли пострадавшего из машины. К сожалению, мужчина погиб.

Вечером того же дня поступило ещё одно сообщение — снова из Добрянского округа. Не доезжая до Чусовского моста, легковой автомобиль наехал на ограждение. Спасатели извлекли из машины пострадавшего с различными травмами и передали его бригаде скорой медицинской помощи.

Пермская краевая служба спасения напоминает водителям о необходимости строго соблюдать правила дорожного движения — от внимательности и ответственности зависят жизни людей.