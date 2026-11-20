Предпраздничные выходные в Перми можно будет провести всей семьей — активно, с пользой.

Творческие мастерские, музыка и 80+ брендов объединят всех желающих на «Заводе Шпагина». Всё дело в коллаборации.

В этом году Пермский краевой семейный форум и ярмарка RED MARKET объединились.

19 и 20 декабря гостей и участников мероприятий ждут новогодняя ярмарка, фермерские ряды, бесплатные творческие мастерские для всей семьи, череда ярких выступлений пермских артистов на специально оборудованной сцене и непременный фуд-корт.

4 локации сольются в единый предновогодний маршрут для детей и взрослых.

Организаторы событий в пространстве «Литер А» (Советская, 16) отмечают, что здесь будет представлена большая праздничная программа для всей семьи. Посетителей ждут творческие мастерские, а также музейные активности и лекции. Передвижной маркет позволит в одной локации присмотреть одежду и украшения, керамику и декор, постеры и прочие вещи от независимых брендов и мастеров — готовить новогодние подарки родным и близким заранее — тренд сезона.

Чтобы подать заявку на участие, пишите в сообщения группы слово «заявка» и ответьте на вопросы бота.

Своя ярмарка пройдёт в Детском музейном центре. Здесь впервые состоится «Детский маркет», где юные пермяки и гости города смогут продавать собственные поделки. Также для детворы будут организованы мастерские и музейные вовлекающие форматы.

Пермская художественная галерея организует работы событийной тематической площадки для разговора о детстве, воспитании и семейных традициях. В программе — открытый лекторий для родителей и творческие арт-практики .

Уличный двор завода Шпагина превратится в пространство с зимней атмосферой народного гуляния, которую поддержат праздничная иллюминация, маркет еды, музыка — отличное место для встречи друзей и близких под открытым небом в любимом городе.

А для церемоний награждения, которые стали ежегодной доброй традицией форума, свои двери 19 декабря откроет Пермская краевая специальная музыкальная школа.

Встречаемся: 19–20 декабря, с 12:00 до 20:00 на «Заводе Шпагина» (ул. Советская, 1б)

Вся информация и анонсы в официальной группе Новогоднего RED MARKETа.

Мероприятия состоятся при поддержке Правительства Пермского края.