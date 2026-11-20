Регион получит 8 миллиардов рублей на развитие инфраструктуры по программе казначейских кредитов, сообщает Министерство строительства Пермского края.

Финансирование направят на возведение инженерных и транспортных объектов, а также на развитие железнодорожной сети в промышленной зоне. Пермский край вошёл в число 22 субъектов, которым одобрили средства по итогам второго этапа конкурсного отбора.

Государственный механизм представляет собой долгосрочную поддержку под 3% годовых сроком на 15 лет. По словам заместителя председателя правительства Марата Хуснуллина, этот инструмент уже доказал свою эффективность и высокую востребованность среди регионов.

Помимо Прикамья, поддержку получила и Нижегородская область, где профинансируют создание инфраструктуры на прибрежных территориях Волги и Оки.

Как отметил гендиректор Фонда развития территорий Василий Купызин, реализация этих проектов создаст надежную базу для дальнейшего развития регионов.