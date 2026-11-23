Итоги викторины, посвящённой жизни и творчеству писателя Михаила Евграфовича Салтыкова-Щедрина подвёл сайт perm.aif.ru.

Викторина завершилась 20 ноября, в ней приняли участие 75 человек. Верные ответы дали семеро. Победителем стала пермячка Наталия Викторовна Родина. Она получает заслуженный приз – футболку, шопер и кружку с изображением писателя.

Эта викторина была посвящена первым литературным опытам и поучительным сказкам, также участникам нужно было указать значение нового слова, который придумал писатель – пенкосниматель. Верно на этот вопрос ответили те, кто выбрал вариант– «человек, который присваивает себе чужие заслуги и плоды чужого труда».

Ответы на вопросы можно было найти на сайте «Виртуального музея Салтыкова-Щедрина», который в год 200-летия со дня рождения писателя открыли «Аргументы и факты» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.