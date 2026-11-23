Объект в промышленной зоне повредили вражеские БПЛА, сообщает губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

Утром 23 ноября в Пермском крае объявили режим «Беспилотная опасность». Затем временно закрыли аэропорт Большое Савино и объявили режим «Ковёр». Региональный минтербез сообщал о работе ПВО в Прикамье.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин сообщил, в результате атаки ВСУ на регион повреждения получил промышленный объект.